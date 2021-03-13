Уже 16 лет певица Оля Полякова замужем за бизнесменом Вадимом. Муж редко появляется на публике со звездной женой, а она откровенно признается, что ему с ней несладко. Артистка рассказала, какие скандалы устраивала любимому в начале семейной жизни.

Оля Полякова дала интервью программе "Слава +". Со Славой Деминым она пообщалась не только о музыкальной карьере, но и о личной жизни. Хоть муж исполнительницы – непубличная личность и отказывается от появлений на светских мероприятиях, об отношениях с ним знаменитость рассказывает откровенно. Она вспомнила, какие перепалки были между ними.

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Оля Полякова о скандалах с мужем

Королева сцены не скрывает, что после 16 лет супружеской жизни она руководит мужем, и ему это нравится. Хотя в начале отношений у них были кардинально другие роли. Именно значительно старше и опытнее Вадим научил любимую жить моментом, радоваться каждому дню, утолять эмоции и нрав.

На тот момент, когда пара поженилась, Оля Полякова лишь начинала карьеру в шоу-бизе. По мнению певицы, именно из-за отсутствия сцены в ней бурлила бешеная энергия, поэтому она "гопала в семье" и устраивала скандалы. Звезда била дорогую посуду, убегала посреди ночи из авто и даже царапала мужу лицо.

Я же истеричка. Мне нужен невротизм в отношениях, а ему это совсем не надо было. Он это терпел, потому что любил, но переучил меня. Я била посуду о стену, царапала ему лицо так, что он приходил на работу и говорил, что на него собака прыгнула, выбегала ночью из машины в лес,

– рассказала Оля Полякова.

В отличие от других мужчин, Вадим не поддавался на провокации жены и переучил ее. Он закрывал дверь и ехал дальше, когда та выбегала из машины посреди леса, и заставлял покупать новую посуду, когда она разбивала дорогие сервизы. Из каждого скандала Оля Полякова выносила урок, и истерики прекратились.

"Когда я пришла в магазин и увидела, что чашка стоит 70 долларов, а я набила не знаю на сколько, я перестала бить посуду. И так потихоньку стала нормальной. И, конечно же, у меня появилась сцена, где я могла отдать всю свою энергию, этот атомный реактор", – поделилась Оля Полякова.

Артистка и сейчас искренне восхищается стойкостью мужа. Она отмечает, что у нее есть "потребность в заземлении", которое она получает только от двух людей – любимого Вадима и продюсера Михаила Ясинского. На днях Оля Полякова призналась, что ей очень повезло с мужем, ведь он во всем ее поддерживает и всегда на ее стороне.