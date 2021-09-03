Известная украинская ведущая и жена путешественника Дмитрия Комарова опубликовала на личной странице архивное фото. Она решила поделиться с поклонниками одним из воспоминаний.

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Александра Кучеренко вспомнила знакомство с Комаровым

Жена Дмитрия Комарова показала фото, сделанное 2 сентября 2016 года. Тогда состоялся финал национального конкурса красоты "Мисс Украина-2016". Корону главной красавицы получила Александра Кучеренко.

Дмитрий Комаров был одним из судей конкурса. Он поставил девушке самые высокие баллы. Именно после "Мисс Украины-2016" завязались отношения между парой.

Александра Кучеренко позировала на фото в атласном оранжевом платье, с серьгами-подвесками и заветной короной. Дмитрий Комаров нежно обнял победительницу конкурса за талию.

В этот день ровно 5 лет назад. Двойное счастье свалилось на голову,

– подписала фото Александра Кучеренко.

Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров / Фото из инстаграма Александры Кучеренко

Как закрутился роман Кучеренко и Комарова