Наряд цвета фуксии: Кейт Миддлтон вышла в свет в эффектном образе
Источник:24 канал
Герцогиня Кембриджская совершила новый светский выход. Она посетила школу, где пообщалась с учителями и школьниками. Кейт Миддлтон восхитила образом в наряде цвета фуксии.
Жена принца Уильяма посетила школу Новер-Хилл и присоединилась к одному из уроков. Ученики были приятно удивлены такой неожиданностью. Они имели возможность пообщаться с Кэтрин лично.
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Образ Кейт Миддлтон
Новый выход герцогини Кембриджской был очень ярким. Она попала в объективы фотографов в черных брюках и джемпере цвета фуксии. Сверху Кейт Миддлтон надела длинное пальто в тон.
Супруга принца Уильяма соединила наряды с темно-синими замшевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке. Контрастный образ удачно дополняли золотые серьги-кольца и кольцо с крупным драгоценным камнем.
Лицо Кэтрин подчеркивал легкий макияж: нюдовые тени и пудровая помада. Зато волосы герцогиня уложила пышными голливудскими локонами.
Кейт Миддлтон / Фото Getty Images
Яркие образы Кейт Миддлтон
Герцогиня Кембриджская часто выбирает в одежде сдержанные цвета, но иногда поражает публику яркими и насыщенными оттенками:
- В блестящем изумрудном платье Кэтрин пришла на Royal Variety Performance в Королевском Альберт-голе.
- На вечернем приеме по случаю дня открытия саммита COP26 Кейт Миддлтон появилась в длинном синем платье.
- Изысканное красное платье супруга принца Уильяма надела на мероприятие, посвященное благотворительной компании Forward Trust.