Кейт Миддлтон является одной из самых популярных особ королевской семьи Великобритании. К каждому ее выходу приковано особое внимание публики.

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Кейт Миддлтон на обложке журнала

Редакторы издания поделились, что выйдет специальное коллекционное издание, которое посвятят 40-летию Кейт Миддлтон: "Мы посмотрим на жизнь Кейт за последние четыре десятилетия перед ее знаменательным днем рождением".

На обложке видим фото герцогини Кембриджской с церемонии вручения премии Earthshot Prize. Тогда жена принца Уильяма была одета в платье от Alexander McQueen. Впервые в этом наряде она выходила в свет в 2011 году. Что касается аксессуаров, образ довершила роскошными серьгами в форме капель, вечерним макияжем и элегантной прической.



Герцогиня Кембриджский на обложке OK! Magazine UK / Фото из инстаграма журнала

Напомним, недавно герцогиня Кембриджская взяла интервью у ветерана войны. Тогда она надела длинное сдержанное платье изумрудного цвета.