Кейт Миддлтон, как всегда, покорила публику роскошным элегантным образом и похвасталась новым платьем.

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Образ герцогини Кембридской

Жена принца Уильяма выбрала для выхода приталенное платье длины ниже колен. Наряд был трендового синего цвета и изрядно подходил Кейт Миддлтон, подчеркнул ее изящную талию. Такой look женщина соединила с темно-синими туфлями-лодочками на каблуке.

Волосы герцогиня собрала в аккуратную прическу с плетением. На лице она сделала привычный макияж с акцентом на глазах. Среди аксессуаров изысканный образ дополнили драгоценные серьги и лаконичный клатч.



Новый выход герцогов Кембриджских / Фото Getty Images



Новый выход герцогов Кембриджских / Фото Getty Images

Отметим, в Глазго происходит глобальная климатическая конференция COP26. В Великобританию приехали 120 лидеров из разных стран мира. Они собрались, чтобы вместе найти варианты преодоления последствий изменения климата.