Наоми Кэмпбелл впервые рассказала о 3-месячной дочери

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл дала интервью, в котором впервые рассказала о дочери. Она не поделилась деталями ее появления на свет, но призналась, что это "ребенок мечты".

Новость о материнстве 51-летней Наоми Кэмпбелл чрезвычайно быстро разлетелась по миру. Никто даже не подозревал, что звезда планирует стать мамой. И даже после рождения дочери британская модель не спешила комментировать радостную весть.

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Наоми Кэмпбелл о дочери

На днях знаменитость дала первое интервью, в котором рассказала о своей дочери. Она ответила на вопрос очень лаконично.

Мне очень повезло, я думаю, что у меня просто ребенок мечты. Она великолепна. Она уже очень независима, очень умна, любознательна и спит по 12 часов. Она хорошая девочка,

– поделилась Наоми.



Наоми с дочкой / Фото из инстаграма модели

Как модель относится к скандальному интервью Меган и Гарри

Журналист попросил модель прокомментировать интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри. Звезда призналась, что не очень хочет об этом говорить.

Мне было грустно, когда я думала, что принцесса Диана увидела бы, что двое ее сыновей не в хороших отношениях. Для матери это последнее, что вы хотите, чтобы случилось с вашими мальчиками. Ее больше нет с нами. Это ее наследие, два ее сына. Вы не хотите, чтобы это происходило,

– отметила супермодель.

Наоми Кэмпбелл стала мамой: что об этом известно