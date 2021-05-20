Экс-супруги Деми Мур и Брюс Уиллис в свое время были одной из самых красивых голливудских пар. В 13-летнем браке у них родилось трое дочерей – Румер, Скаут и Талула. Когда двое старших детей похожи на звездную мама, младшая приняла черты лица от известного отца. В школьные годы это сильно раздражало девушку.

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Я ненавидела себя за то, что не похожа на маму. Мне сказали, что я копия Брюса Уиллиса с самого рождения. Меня возмущало сходство с отцом. Я считала свое "мужское" лицо – единственной причиной нелюбви к себе,

– поделилась дочь актеров.

Обратившись к врачам, Талула Уиллис узнала, что страдает от дисморфичного расстройства. Он характеризуется гиперконцентрацией на внешности. Лишь недавно ей удалось побороть комплексы и принять себя. Кроме того, с возрастом лицо девушки изменилось.

"Нужно утолить рану в своей душе, прежде чем пытаться "исправить" внешность. Мы все хотим чувствовать себя хорошо и уверенно, но когда эти мысли закрадываются глубже, постепенно поглощая вашу сущность, попросите о помощи. Не стесняйтесь, это не "глупый вопрос, это настоящая психологическая боль", – посоветовала Талула Уиллис.

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Добавим, сейчас 27-летняя Талула – счастливая невеста. Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса выходит замуж за режиссера и художника Дилана Басса. Их роман закрутился только в феврале 2020 года, однако на карантине парень понял, что неординарная актриса – именно то, что ему нужно.

Звездная мама искренне рада за младшую дочь. Она поздравила ее с помолвкой и показала эмоции, которые переполняли ее, когда она узнала о новом статусе Талулы.