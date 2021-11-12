Наговорил мне всяких слов, – Лиза Русина о ссоре с MELOVIN на "Танцах со звездами"

Сотрудничество MELOVIN и его партнерши Лизы Русиной на шоу "Танцы со звездами" не сопровождалось ссорами. Но после вылета из шоу танцовщица призналась, что однажды пара все же поконфликтовала.

Из всех пар на "Танцах со звездами", украинский певец MELOVIN и Лиза Русина были довольно дружными. В конце шоу артист даже страстно поцеловал партнершу. Но в их паре не обошлось без конфликта.

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Ссора между MELOVIN и Лизой Русин

По словам танцовщицы, конфликт произошел лишь один раз. Но даже он завершился мирно.

Понятно было, что Мэл очень устал, даже от меня как тренера. Помню, это произошло на тренировке. Он разозлился и наговорил мне всяких слов. Правда, потом пришел с цветами извиняться. Конечно, я простила. Как и он, стараюсь не держать ни на кого зла,

– поделилась Лиза Русина.



MELOVIN и Лиза Русина / Фото из инстаграма танцовщицы

Девушка также рассказала, что близко не была знакома с исполнителем до начала "Танцев со звездами". Впервые она увидела артиста на съемках клипа.

"Его режиссер Тарас Голубков в то время был моим парнем, и я просто пришла к нему. Честно говоря, я не была поклонницей творчества MELOVIN. Вторая наша встреча состоялась уже на кастинге проекта "Танцы со звездами". Мэлу предложили выбрать, с кем он станет в пару – со мной или одной крутой бальницей. Он сразу сказал: Лиза Русина", – поделилась танцовщица.

Заметим, хоть в паре конфликтов не было, ссоры все же случились между ними и Илоной Гвоздевой.