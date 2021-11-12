Проект "Танцы со звездами" требует от участников сконцентрированной подготовки в течение нескольких месяцев. Элина Свитолина призналась, что сейчас просто не имеет на это времени.

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Элина Свитолина о "Танцах со звездами"

Несколько недель создатели шоу приглашали Элину принять участие, в качестве звезды. Однако она постоянно отказывалась: "У меня нет минимум семи недель, чтобы там выступать. Знаю, что там очень классно, но надо много работать и серьезно готовиться".

Спортсменка отметила, что не хочет соглашаться только ради того, чтобы просто выступить. Ей было бы интересно это шоу, если бы сейчас не занималась профессиональным спортом.

Хочется показать себя на сто процентов, хорошо выступить. Это может быть спортивный интерес, чтобы не просто быть участницей, а хорошо представлять себя,

– подчеркнула Свитолина.

Элина Свитолина о "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн

Отметим, к финалу приближается новый сезон "Танцев со звездами". Четыре пары соревнуются за победу в шоу: Артур Логай и Анна Карелина, Константин Войтенко и Роксолана Маланчук, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, KADNAY и Алина Ли. Четвертьфинал проекта состоится уже в это воскресенье, 14 ноября.