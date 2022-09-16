Надя Дорофеева выпустила первый украиноязычный альбом "Сенси": какие треки туда вошли

Певица Надя Дорофеева выпустила второй альбом. Это украиноязычная пластинка "Сенси" о детстве и взрослении.

Украинская певица Надя Дорофеева выполнила свое обещание и порадовала поклонников новым материалом. Она представила первый украиноязычный альбом "Сенси".

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Надя Дорофеева выпустила украиноязычный альбом

Исполнительница поделилась, что война изменила ее личную жизнь, музыку и тексты. В новом альбоме она переосмыслила свой опыт, вернулась в детство и написала песни о важных моментах своей жизни. На главное фото пластинки Надя Дорофеева поставила свою детскую фотографию.

Смотрю на эту маленькую девочку и вспоминаю, как она была наивна, открыта, беззащитна. Как искренне любила и чувствовала все по-настоящему. Девочка выросла, в чем-то изменилась, но самые главные смыслы унесла с собой во взрослый мир. Надеюсь, вы тоже найдете в этих песнях свое, важное,

– поделилась артистка.

В альбоме "Сенси" – 7 песен. Артистка написала их в сотрудничестве с Alyona Alyona, Jerry Heil, Иваном Клименко, занимающимся группой Kalush. Среди этих песен:

Дуэт с Артемом Пивоваровым "Думы";

Кавер на "Люди как корабли" "Скрябина";

"Різнвокольорова" – украинская адаптация хита raznotsvetnaya;

Ремикс на трек "Різнокольорова" от PROBASS ∆ HARDI;

"Крапають";

Еще две новые песни: "У твоїй душі";

"Охололо".

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