Более чем через месяц общая песня украинских звезд набрала 10 миллионов просмотров на ютубе. Артем Пивоваров сообщил об этом на личной странице в инстаграмме.

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Клип Пивоварова и Дорофеевой популярен на ютубе

Трек и клип "Думы", вдохновленный стихами Тараса Шевченко, занял 1 место среди лучших клипов на ютубе, что также отметил Артем Пивоваров.

Спасибо за поддержку,

– написал артист.

Напомним, артисты выпустили "Думы" на 100-й день войны, тогда как недавно прошел 150-й день. Часть средств от просмотра черно-белого ролика Артем Пивоваров пообещал отдать на гуманитарную помощь.

Артем Пивоваров и Надя Дорофеева – "Думы": смотрите видео

Как создавалась песня "Думы"