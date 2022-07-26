Более чем через месяц общая песня украинских звезд набрала 10 миллионов просмотров на ютубе. Артем Пивоваров сообщил об этом на личной странице в инстаграмме.
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Клип Пивоварова и Дорофеевой популярен на ютубе
Трек и клип "Думы", вдохновленный стихами Тараса Шевченко, занял 1 место среди лучших клипов на ютубе, что также отметил Артем Пивоваров.
Спасибо за поддержку,
– написал артист.
Артем Пивоваров и Надя Дорофеева – "Думы": смотрите видео
Как создавалась песня "Думы"
- Добавим, Артем Пивоваров раньше рассказывал, как создавалась песня. Он начал работу над проектом "Твои стихи, мои ноты" еще до вторжения, а дуэт с Дорофеевой должен был сложиться полгода назад. Они переносили встречу, пока за 2 недели до войны не договорились о совместной записи, которая так и не состоялась.
- "Мы записывались отдельно, потому что Надя сейчас не в Украине. Поэтому мы адаптировались и свои вокальные партии писали каждый у себя дома. Для видео тоже самостоятельно выбирали локации. Я ездил на запад Украины, Надя снимала в Лиссабоне", – добавлял исполнитель.
- Артем Пивоваров также делился идеей клипа – он всегда прост, чтобы не отвлечь зрителя от строк текста, написанных поэтами и художниками.