Украинская певица Надя Дорофеева месяц назад выпустила песню "Щоб не було", которую записала с бойфрендом Михаилом Кацуриным. На днях она похвасталась, что трек набрал около 5 миллионов просмотров на ютубе.

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Как Дорофеева писала песню с Кацуриным

По этой причине звезда показала архивные видео, на которых процесс создания песни. Среди этих роликов есть видео с Мишей Кацуриным. Пара работала над треком вместе, в домашней атмосфере.

Похоже, что работа над композицией проходила в доме, где сейчас проживает звездная пара. Там обустроена и министудия.

5 000 000 "Щоб не було". Мечтаю, чтобы мои треки хоть немного были утешением в такие сложные времена,

– поделилась артистка.

Как Дорофеева создавала песню: видео

Заметим, дуэтная песня "Щоб не було" вызывала обсуждение в сети. Артистке и его любимому упрекали в неуважении к Дантесу и его девушке, писали о том, что не видят химии, и что Надя и Михаил друг другу не подходят.

Надя Дорофеева отреагировала как на хейт, так и на положительные комментарии – похвасталась тем, как трек взлетел на стриминговых сервисах. "Наш трек занимает 1 место в трендах ютуба, 1 место в ITunes, 1 место в подборке популярнейших новинок Spotify, 2 место в топчартах Apple Music".

Трек обсудила и бывшая супруга Михаила Кацурина Даша. Она поделилась, что не будет комментировать видео, однако о песне пообщалась с терапевтом и подругами.