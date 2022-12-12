Всего за четыре дня клип на трек Дорофеевой и Кацурина "Щоб не було" набрал почти 900 тысяч просмотров на ютубе. Это несмотря на неоднозначные комментарии, в которых жалеют Дантеса, не видят химии, чувствуют что-то не то и смеются "из этого всего", но и желают счастья.

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Надя Дорофеева выбрала самые интересные реакции и запостила себе в инстаграм. Среди них есть и хейт:

"Песня никакая, скучная, как и ее исполнительница. Понравился только свистун";

"А зачем ему та шапка в доме? Там холодно, или он стесняется своей лысины?";

"Я думала, что совести вообще нет. Спасибо, теперь понятно, что немного есть, по вашим словам".

Похоже, артистку эти комментарии никак не затронули. Назло всем, кому не нравится ее "Щоб не було", она похвасталась, как трек "залетел" на всех возможных музыкальных платформах.

Наш трек занимает 1 место в трендах ютуба, 1 место в ITunes, 1 место в подборке популярнейших новинок Spotify, 2 место в топ-чартах Apple Music. Спасибо вам, вы топ,

– написала Дорофеева.

Напомним, незадолго до их с Мишей Кацуриным релиза Дантес намекнул, что их развод на совести Дорофеевой. В начале февраля они разъехались, потому что не любили друг друга, хотели пожить для себя, а затем "вылезли" другие причины, другие проблемы. Похоже, певец имел в виду чувства Нади к другу Кацурину.

"У меня есть свои обиды, я пережил и злобу, и ненависть. Дальше не мне с той кармой жить", – комментировал Дантес. После этого Дорофеева пожаловалась на хейтеров, которые давят на них с Мишей и мешают наслаждаться любовью.