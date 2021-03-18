Известный телеведущий и певец Владимир Дантес презентовал новый клип на песню SASHA. В этой видеоработе артист впервые показал свой дом, где живет вместе с женой, исполнительницей Надей Дорофеевой.

В новой песне Дантес с иронией рассказывает о том, что переживают девушки после расставания со своими возлюбленными: кардинально меняют жизнь, стригут каре или танцуют до утра в клубе.

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Режиссером видеоработы стал Леонид Колосовский, а соавтором трека является рэпер и продюсер Потап.

Песня началась с фразы "забудь все, что было", а потом я пришел на студию к Потапу в MOZGI и мы вместе написали припев. Песня о расставании, о чувствах и действиях девушек, которые после расставания с парнями делают стрижку каре, планируют изменить жизнь или просто танцуют "под минимал",

– прокомментировал премьеру Дантес.



Владимир Дантес / Фото пресс-службы

В клипе артист сыграл самого себя. Именно поэтому для съемок он выбрал свой загородный дом, где живет с Надей Дорофеевой. Однако исполнитель предстал перед зрителями в 21 образе: леопардовой шубе и брюках со змеиным принтом, с синтезатором, электрогитарой. За время съемок Дантес переодевался 36 раз.

"В клипе одновременно множество Дантесов поют одну песню. Мы нашли очень интересный технический язык, чтобы описать нашу историю. Видео, как компьютерная игра, похожа чем-то на Google Maps или Google Earth. С ее помощью можно перемещаться в пространстве и видеть, как Владимир преображается, меняет образы и становится разным человеком, рассказывая одну историю", – рассказал режиссер клипа Леонид Колосовский.



Владимир Дантес / Фото пресс-службы

Поскольку Дантес сыграл самого себя, в конце видео появилась Надя Дорофеева. Это говорит о том, что еще один день закончился, и после съемок клипов и концертов все вернулось к привычной жизни.

Владимир Дантес – SASHA: смотрите видео онлайн