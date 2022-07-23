Балетная труппа Grand Kyiv Ballet, возглавляемая Александром Стояновом, месяц гастролировала в Чили, Аргентине, Парагвае, Доминиканской Республике, Гватемале. Там украинских артистов балета обворовал промоутер Николас Гарсия (Nicolas Garzia) из Латинской Америки.

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Как Кухар и Стоянов стали жертвами мошенников

Александр Стоянов рассказал, что продюсерская компания Grazia решила заработать на украинских артистах. Впервые за годы практики Стоянова компания присвоила деньги, предназначенные на благотворительность. Были предварительные договоренности, что из 9 спектаклей Аргентиной часть средств передадут в посольство Украины в Аргентине в поддержку украинцев.

Мы уже более 15 лет гастролируем по всему миру, но впервые за мою практику после месячных гастролей имеем убытки. Николас Гарсия сделал нам долг за перевозку груза – декораций, есть спектакли, за которые нам до сих пор не выплатили гонорар и я вынужден искать пути решения этого вопроса, ведь артисты выходили на сцену,

– поделился Стоянов.

Также промоутер должен был купить авиабилеты для всей труппы, но лишь частично решил этот вопрос. Эти расходы легли на плечи Стоянова, ведь он продюсер. Александр поделился, что с импрессарио в других странах у него не возникало подобных проблем, удавалось собирать более масштабные благотворительные взносы.

Если в Европе у нас еще до начала сотрудничества всегда заранее на руках все билеты, гонорары, то здесь, в Латинской Америке, все происходит на диком и безумном стрессе. Каждый раз остро стоит вопрос оплаты. Все финансовые риски пришлось брать на себя,

– рассказал Стоянов.

Екатерина Кухар считает, что такая ситуация возникла из-за отсутствия в Латинской Америке надлежащей информации о войне в Украине. Там почти нет новостей о событиях в нашей стране, информация умалчивается. Поэтому даже на бытовом уровне возникает много сложностей, отказывались заменить спектакль "Лебединое озеро" на "Жизель". Лишь после двух месяцев объяснений артистам пошли на встречу.

Однако тогда мы еще не знали, что именно нас ждет. Дело в том, что обычно, когда едешь на гастроли, у продюсера всегда есть билеты в две стороны! Но наш случай был особенным. Воспользовавшись ситуацией с заменой спектакля, импрессарио купил билеты только в Латинскую Америку. Обратно мы их не имели,

– рассказала балерина.

По словам импрессарио, из-за замены спектакля зрители могут сдавать билеты, а спектакли – отменяться. Поэтому график представлений мог сильно изменяться, билеты могли понадобиться на другие даты. Но спектаклей получилось провести больше, чем планировалось. Залы были полными, но проблемы никуда не исчезали: отсутствие транспорта, неуплаченные багажы и авиабилеты, условия проживания, неуплаченные гонорары, постоянные изменения заранее согласованного графика.

Несмотря на это, Екатерина Кухар и Александр Стоянов вместе с балетной труппой за месяц показали в Латинской Америке 24 спектакля "Жизель".



Grand Kyiv Ballet в Латинской Америке / Фото прессслужбы