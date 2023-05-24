Украинская певица Ирина Федишин на днях выступила на благотворительном ужине в Лондоне. Но она столкнулась с ненадежным организатором, который, по ее словам, оказался мошенником.

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Ирина Федишин рассказала о мошеннике

Артистка сообщила, что организатором мероприятия был Николай Левченко. Он забрал себе все средства, собранные по продаже билетов на ужин. В то же время, мужчина требовал 20% средств из благотворительных лотов – но их удалось забрать.

Организатор благотворительного ужина в Лондоне Николай Левченко не отдал нам ни одного фунта от продажи билетов на благотворительный ужин, который был направлен на помощь ВСУ. Хочу сразу успокоить всех людей, которые донатили и покупали лоты в этот вечер. Эти средства, а это 3720 £, с тяжелой бедой и скандалами удалось забрать и все они пойдут на ВСУ,

– рассказала Ирина Федишин.

Левченко вроде бы скрывал часть донатов, а впоследствии заявил, что забыл их отдать. Уже на следующий день потребовал проценты с проданных лотов, вся сумма из которых должна пойти на ВСУ. "Но его это мало что интересовало. Ведь он, без нашего согласования, прилетел из Дублина, где проживает, в Англию на мероприятие со своей семьей. И ему нужно было закрыть все свои расходы на уикенд в Лондоне: на авиаперелет, отель и питание пользуясь средствами людей, которые пришли на концерт и задонатили на ВСУ. Вот такая досадная ситуация".

В то же время этот организатор не потратился и фунтом, чтобы заплатить за расходы команду – гостиницу, питание, билеты на самолет. Поэтому Федишин и его мужу пришлось оплачивать все самостоятельно. Сейчас супруги надеются на порядочность другого организатора, который помогал Левченко. Ирина Федишин обратилась к украинским артистам с советом запомнить его имя, чтобы не натолкнуться на мошенничество. В ролике звезда показала его лицо.

Несмотря на войну, обострившую во многих украинцах лучшие качества, все еще находятся люди, желающие заработать как можно больше, не ограничивая себя моральными принципами. Но нам своё делать! Выстоим! Победим!

– подытожила Федишин.

Ирина Федишин стала жертвой мошенника: видео

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