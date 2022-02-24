Артист, как и многие другие звезды, обратился в соцсетях к своим фанатам, которые могут проживать как в Украине, так и в России или Беларуси. Дорн просит не молчать россиян.

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"Сегодня моя страна проснулась от взрывов. Сегодня государственные власти Российской Федерации развернули полномасштабную войну против моей страны. И я сейчас обращаюсь к россиянам, для которых мое слово, я надеюсь, еще что-то значит. Я призываю вас остановить эту катастрофу. Я призываю вас не участвовать в этой убийственной войне. Нам никто не нужен, мы хотим вершить нашу судьбу", – написал певец.

Мужчина также обратился к своим российским коллегам, имеющим свою аудиторию. Он попросил передать им, что нам никто не нужен, а Украина – независимое, суверенное государство.

Пожалуйста, давайте вместе остановим эту катастрофу. Не молчите. Украина, я с тобой. Держись, моя родная!

– подытожил артист.