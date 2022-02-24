Украинский исполнитель Макс Барских в течение 8 лет необъявленной войны с Россией не брезговал проводить там концерты. Сейчас, когда страна-агрессор начала открытое наступление, певец опубликовал сообщение, в котором описывает свою взволнованность и выражает претензии россиянам "из-за их молчания."

Читайте также Cardi B, Дудь, Кэтрин Винник: российские и мировые знаменитости поддерживают Украину

Я сейчас в Киеве. Сегодня утром я очнулся от звука сирен и взрывов! Мой родной город Херсон в котором я родился и вырос по тихонько разрушают! Моя душа болит! Там по-прежнему моя семья, которую я не могу вывезти, потому что постоянно происходят атаки со стороны России. Обращаюсь ко всем россиянам, кто понимает и видит, что происходит. Неужели вы искренне чувствуете, что правители вашей страны ведут вас в светлое будущее?

– написал исполнитель.

Макс Барских отреагировал на обстрел Херсона / Фото с инстаграма певца

Напомним, что кроме регулярных концертов в России Барских номинировался на награды от страны-агрессора. Следовательно, награду премии MTV Europe Music Awards 2021 он получил как "Лучший исполнитель по версии MTV Россия".

К слову, на 2022 год у певца запланирован ряд гастролей с конца февраля до середины сентября. Об этом известно через сайт продажи билетов Rolld.

Реакция сети:

"А что же вы о Донбассе за 8 лет не упомянули?!"

"К сожалению, никто не спрашивает мнения жителей России и Беларуси – это не наша война".

"Россияне, не молчите! Выходите на улицы! Помогите нам! Мы мирные жители! В Киеве, Харькове, Львове, моя мама на границе в Черниговской области, брат на границе в Сумской области! Нас бомбят! Ваши! Бомбят! Не верьте вашим СМИ! Мы это слышим своими ушами и видим своими глазами, не в телевизоре! Наши дети напуганы, люди пожилого возраста не понимают куда им бежать и что делать! Остановите своего больного безумного царя!"

Текст публикации певца:

"Я сейчас в Киеве. Сегодня утром я проснулся от звука сирен и взрывов! Мой родной город Херсон в котором я родился и вырос потихоньку разрушается! Моя душа болит! Там по-прежнему моя семья, которую я не могу вывезти, поэтому что постоянно происходят атаки со стороны России. Обращаюсь ко всем россиянам, кто понимает и видит, что происходит. Неужели вы искренне чувствуете, что правители вашей страны ведут вас в светлое будущее? Неужели вы хотите отделиться от всего мира и жить под указами человека, которому глубоко наплевать на вас и ваше будущее?.. Молчание и покорение приводят к рабству. Неужели вы не чувствуете своего единства и силы в противостоянии с решением вашего президента? Хватит молчать! Иначе алчность, желание власти маленькой группы людей унесет жизни миллионов, если не всего человечества в будущем! Я знаю вместе, мы можем остановить это! Я в вас верю! Мир!"