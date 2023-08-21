Надя Дорофеева неожиданно заговорила о детях: как бы она назвала сына
Источник:"Наше радио"
Надя Дорофеева на днях посетила шоу участницы "Женского квартала" Валерии Товстолес "На двух стульях", где ведущая задавала каверзные вопросы, а певица должна была на них быстро отвечать. Она должна была выбирать между двумя странными, смешными и даже абсурдными вариантами развития событий, который ей нравился больше.
Следовательно, во время короткого блица Надя призналась, готова стать мамой. Кроме того, артистка впервые рассказала, как назовет сына.
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Как Надя Дорофеева хотела бы назвать сына
У шоу ведущая спросила Надю об имени для мальчика, которое она бы ему дала, будь мамой. Среди предложенных Валерией вариантов были Владимир и Михаил. Здесь следует отметить, что именно так зовут бывшего и нынешнего мужчин исполнительницы.
Дорофеева заметила, что не называла бы малыша ни одним из предложенных вариантов.
Это было бы имя, мне кажется, Марк,
– сказала артистка.
Она подчеркнула, что такое имя пришло ей в голову впервые, поскольку раньше она об этом не думала. В то же время Дорофеева рассказала, что уже готова к детям.
Что известно о личной жизни Наде Дорофеевой: главное
- Артистка 6 лет была в браке с Владимиром Дантесом. Звездная пара объявила о разводе после начала полномасштабного вторжения и уже в январе они официально развелись. От первого брака у Нади нет детей.
- О новом романе певицы с ресторатором Мишей Кацуриным стало известно в конце марта 2022 года. Сейчас Владимир встречается с бывшей женой Миши – Дашей.
- В начале июля Надю Дорофееву и Мишу Кацурину увидели в киевском ЦНАПе. И уже 13 июля звездная пара опубликовала первые кадры со свадьбы и официально объявила о браке.