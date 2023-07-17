Не хочу жить для других, – Дорофеева эмоционально ответила на хейт по поводу свадьбы с Кацуриным

Надя Дорофеева в своем инстаграмме призвала фанов задавать ей разные вопросы. Следовательно, поклонники не обошли тему "тайной" свадьбы с Кацуриным и хейта вокруг нее. В свою очередь исполнительница откровенно ответила, как относится к негативу, который вылился на них с Мишей.

Певица, которая на днях официально подтвердила свадьбу, отметила, что не все с пониманием относятся к ее новым отношениям. Однако это ее никак не затрагивает, потому что она хочет жить и любить так, как чувствует.

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Надя Дорофеева о хейте из-за свадьбы

Артистка убеждена, что негативные комментарии не могут помешать людям, которые по-настоящему любят друг друга.

Мы прекрасно осознаем, что нашу историю не все воспринимают, потому что она не всем понятна. Но я не хочу жить для других и жить ради лайков. Самое ценное, что есть в этой жизни – это любовь. И поверьте, когда оно есть – какой-то хейт этому не помешает,

– отметила певица.

Дорофеева добавила: "Интересный факт: перестаешь жить, чтобы тебя хвалили, а о тебе пишут еще больше и ставят еще больше лайков. Парадокс".



Надя Дорофеева об отношении к хейту через свадьбу / Скриншот с инстаграм-сторис

Отношения Нади Дорофеева с Мишей Кацуриным: главное