Не хочу жить для других, – Дорофеева эмоционально ответила на хейт по поводу свадьбы с Кацуриным
Источник:Надя Дорофеева
Надя Дорофеева в своем инстаграмме призвала фанов задавать ей разные вопросы. Следовательно, поклонники не обошли тему "тайной" свадьбы с Кацуриным и хейта вокруг нее. В свою очередь исполнительница откровенно ответила, как относится к негативу, который вылился на них с Мишей.
Певица, которая на днях официально подтвердила свадьбу, отметила, что не все с пониманием относятся к ее новым отношениям. Однако это ее никак не затрагивает, потому что она хочет жить и любить так, как чувствует.
Интересно Дантес признался, пригласила ли Дорофеева его на свадьбу и припомнил реакцию мамы на развод
Надя Дорофеева о хейте из-за свадьбы
Артистка убеждена, что негативные комментарии не могут помешать людям, которые по-настоящему любят друг друга.
Мы прекрасно осознаем, что нашу историю не все воспринимают, потому что она не всем понятна. Но я не хочу жить для других и жить ради лайков. Самое ценное, что есть в этой жизни – это любовь. И поверьте, когда оно есть – какой-то хейт этому не помешает,
– отметила певица.
Дорофеева добавила: "Интересный факт: перестаешь жить, чтобы тебя хвалили, а о тебе пишут еще больше и ставят еще больше лайков. Парадокс".
Надя Дорофеева об отношении к хейту через свадьбу / Скриншот с инстаграм-сторис
Отношения Нади Дорофеева с Мишей Кацуриным: главное
- О романе певицы с ресторатором стало известно в конце марта 2022 года. До этого артистка 6 лет была в браке с Владимиром Дантесом. Звездная пара объявила о разводе после начала полномасштабного вторжения и уже в январе Дорофеева и Дантес официально развелись. Известно, что сейчас Владимир встречается с бывшей женой Миши Дашей.
- В начале июля Надю Дорофееву и Мишу Кацурину увидели в киевском ЦНАПе. Шоумен Вячеслав Соломка заподозрил, что они поженились, а Слава Демин заверил, что певица выписывается из дома, где жила вместе с Дантесом.
- Однако уже 13 июля звездная пара опубликовала первые кадры со свадьбы и официально объявила о браке.
- Несколько дней спустя украинский продюсер Владимир Завадюк, который был приглашен на "тайную" свадьбу певицы и ресторатора, признался, что она состоялась около месяца назад.