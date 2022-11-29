24 канал пообщался с Надеждой Дорофеевой накануне ее благотворительного тура. Будут новые премьеры, для кого артистка будет собирать средства и чем особый концерт в Киеве – читайте в эксклюзивном материале.
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На благотворительных концертах вы будете собирать средства на восстановление жилья, разрушенного врагом. А именно для добровольческих строительных батальонов – "Добробат". Почему выбрали именно такое направление?
Мы уже все знаем, как это остаться без света, воды, интернета. Но остаться без дома в преддверии зимы – это просто ужас! Поэтому я и начала сотрудничество с добровольческим движением "Добробат" – волонтерами, восстанавливающими разрушенное жилье. Начали мы с общего творческого проекта – клипа "Капают", где делали сбор, и продолжаем, собирая средства на моих концертах, чтобы помочь большему числу украинцев восстановить, вернуть свой дом!
Недавно состоялся суперфинал "Голоса страны", где вы были одним из звездных тренеров. Может быть, приглашенными гостями будут финалисты вашей команды?
Двое из моих финалистов сейчас защищают Украину, чем я невероятно горжусь! Конечно, мне бы этого хотелось, и в планах на следующие концерты такие выступления есть. А пока будем ждать их дома с победой!
Из каких песен будет состоять новая программа "Смыслы"? Ждать ли зрителям новых переводов/адаптаций ваших песен на украинском? Будут ли премьеры?
На концертах я буду исполнять песни из нового альбома, которые уже успели полюбиться. Но и сюрпризы тоже будут! Я представлю несколько премьер, которые выйдут уже совсем скоро, на которые мы снимаем клипы. А еще недавно решила сделать адаптацию одной из любимых песен vperedi, которая очень нравится многим поклонникам. За помощью обратилась к девушке – автору, которая победила в конкурсе на адаптацию песни "Разноцветная". Получилось круто! Так что посетители благотворительных концертов услышат все новинки первыми! Надеюсь, они вам понравятся.
DOROFEEVA – "Разноцветная": смотрите видео онлайн
Какие сюрпризы готовите для поклонников?
Я бы не назвала это сюрпризами. Для меня важно, чтобы эти концерты были исполнены моих смыслов. Сейчас очень нужно помогать другим. Думаю, как и многим из вас. Поэтому в течение трех концертов будет открыт сбор средств на восстановление разрушенного врагом жилья для движения "Добробат", к которому сможет приобщиться каждый посетитель. Для этого нужно будет отправить донат в специальной зоне концертной площадки. А в качестве благодарности среди всех участников я разыграю картину из клипа "Крапают", которую мы создали вместе с украинским художником Евгением Лесняком.
DOROFEEVA – "Крапают": смотрите видео онлайн
Чем будет особый концерт в Киеве?
После многочисленных выступлений в Европе и на благотворительных мероприятиях в Украине, я почувствовала, что сейчас необходимо делать такие концерты! Такой фидбек прилетел от коллег-артистов, которые уже давали сольные концерты, а также от аудитории. Людям нужна передышка – даже полтора часа способны перезарядить, дать силы идти дальше, к победе! Особенно мне важно подарить этот отдых работникам энергетической инфраструктуры, которые ежедневно восстанавливают разрушения и снабжают нас светом. Поэтому я пригласила их на мое киевское выступление как специальных гостей.
Надя Дорофеева выступит в Киеве, Львове и Черновцах / Фото из инстаграмма певицы