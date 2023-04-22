В Instagram-Stories Дорофеева показала, как прошел ее день рождения. Накануне певица восхищала сеть новым видео со своим любимым – Михаилом Кацуриным.

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Для празднования Надя выбрала интересный образ – плиссированную мини-юбку серого цвета, которую дополнила светлым свитером и рубашкой. Свой look она завершила грубыми сапогами и серебристой подвеской в форме мешочка.



Образ Нади Дорофеевой на дне рождения / Фото с ее инстаграм-сторис

Добавим, что перед этим Дорофеева похвасталась, как ее утром приветствовал любимый Миша Кацурин. Он принес огромный букет цветов и драгоценный подарок от ювелирного бренда Cartier.

Вечером она выставила новые фото с празднования. "Какой день", – подписала кадр с Мишей Кацуриным артистка.



Надя Дорофеева с Кацуриным / Фото с ее инстаграм-сторис

Впоследствии Надя Дорофеева поделилась фотографиями со звездными друзьями, которые пришли на ее день рождения. Они поужинали в заведении Sabotage Wine в Киеве.



Друзья Нади Дорофеевой на ее дне рождения / Фото с ее инстаграм-сторис

На праздник Дорофеева пригласила только самых близких друзей. В частности, бойфренда Мишу Кацурина, а также друзей – Макса Барских, Антона Птушкина, Леру Бородину, Анну Осмехину, Андрея Шабанова и других.



Надя Дорофеева пригласила друзей на день рождения / Фото с ее инстаграм-сторис

Кстати, недавно Надя Дорофеева спровоцировала слухи о помолвке через кольцо на пальце. Напомним, что певица еще в прошлом году встречается с ресторатором Михаилом Кацуриным. Однако оказалось, что это было обычное украшение.