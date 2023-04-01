Пара любит делиться общими кадрами в соцсетях. К примеру, на День влюбленных Миша Кацурин показал романтические поцелуи с Надеждой Дорофеевой из его личного архива.

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Теперь звезда поделилась новым видео. Сначала Надя Дорофеева стоит в кадре одна. Она имеет стильный образ – черные джинсы со свитшотом, под которым была белая рубашка.

Однако потом в видео внезапно появляется Михаил Кацурин. Он схватил девушку и закружил ее в своих объятиях. После этого певица нежно поцеловала своего возлюбленного.

"Миша забрал меня из TikTok, будьте добры", - подписала видео Дорофеева.

В комментариях под видео поклонники певицы отметили, что пара выглядит прекрасно вместе. Что пишут фанаты:

"Ура, мы дождались видео с Мишей".

"Ну какие же они милые".

"Они так хороши, с Дантесом так не было".

"Очень приятно видеть вас счастливыми!"

"Наконец-то видео с Мишей".

"Какие вы красивые!"

"Очень счастлива, когда вижу вас вместе!"

Отметим, недавно экс-муж певицы Владимир Дантес публично вступился за прежнюю. Певец негативно отреагировал на критику Нади от фанатки.

Напомним, что после начала вторжения Дорофеева и Дантес объявила о разводе. Причиной стало то, что звезды перестали любить друг друга. В январе Дантес и Надя Дорофеева официально развелись.

Сейчас у них обоих новые отношения. После развода Надя начала встречаться с другом Михаилом Кацуриным, а Владимир сошёлся с бывшей женой Миши – Дашей.