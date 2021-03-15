Украинская телеведущая Ольга Фреймут обнародовала красивый кадр, где продемонстрировала нежный и соблазнительный образ. Также в заметке звезда рассказала о сочетании этикета и фотографии.

Ольга Фреймут часто в своем блоге поднимает тему этикета. Она активно делится видеоуроками на личной инстаграм-странице.

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Образ Ольги Фреймут

Для еще одного сообщения об этикете знаменитость выбрала красивую фотографию. Ольга позировала на камеру в красивой блузке бежевого цвета, которая сверху была расстегнутой. Под нарядом не было нижнего белья, поэтому образ получился очень соблазнительным. Такой верх звезда соединила с синими джинсами.

Волосы звезда забрала назад, а на лице сделала легкий повседневный макияж. Шею ведущей украшала лаконичная подвеска.

Этикет и фотография: советы Ольги Фреймут