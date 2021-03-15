Ольга Фреймут вызывающе позировала на кресле в красивой блузке: фото
Украинская телеведущая Ольга Фреймут обнародовала красивый кадр, где продемонстрировала нежный и соблазнительный образ. Также в заметке звезда рассказала о сочетании этикета и фотографии.
Источник:инстаграм Ольги Фреймут
Ольга Фреймут часто в своем блоге поднимает тему этикета. Она активно делится видеоуроками на личной инстаграм-странице.
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Образ Ольги Фреймут
Для еще одного сообщения об этикете знаменитость выбрала красивую фотографию. Ольга позировала на камеру в красивой блузке бежевого цвета, которая сверху была расстегнутой. Под нарядом не было нижнего белья, поэтому образ получился очень соблазнительным. Такой верх звезда соединила с синими джинсами.
Волосы звезда забрала назад, а на лице сделала легкий повседневный макияж. Шею ведущей украшала лаконичная подвеска.
Этикет и фотография: советы Ольги Фреймут
- Избегайте селфи. Вы не одни на Говерле, поэтому вас есть кому сфотографировать.
- Не фотографируйтесь в церкви, во время спектаклей в театре, на похоронах, в некоторых музеях.
- Не стоит фотографироваться на месте аварий и там, где людям плохо.
- Если вы в гостях, спросите разрешения, можно ли обнародовать фото из чужого дома.
- Не фотографируйтесь с теми, кто выглядит рядом с вами хуже. Например, вы с красивым макияжем, а ваша подруга с поцарапанным носом. А также не стоит фотографироваться в местах, где очевидна бедность присутствующих и ваша состоятельность.
- Не фотографируйтесь в опасных местах: над пропастью, на крыше, возле пасти льва. Рисковать жизнью ради фото – вульгарно.
- Не снимайте все на детских праздниках или других мероприятиях, где работает фотограф. Наслаждайтесь моментом.
- С осторожностью публикуйте фото у врача, из салонов красоты. Избегайте фотографий, где вам вставляют зубы, делают педикюр и тому подобное.
- Перед тем, как публиковать фотографию, подумайте, как на нее отреагирует самый авторитетный человек в вашей жизни.
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