Сольная артистка DOROFEEVA, известная публике как Надя Дорофеева, стала судьей 11 сезона шоу "Голос країни". Для съемок одного из эпизодов она выбрала блестящее мини платье с открытой спиной.

Источник: Инстаграм Нади Дорофеевой

Звезда опубликовала видео из-за кулис проекта "Голос країни" и показала, что на съемочной площадке ее поддерживал муж Владимир Дантес.

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Образ Нади Дорофеевой на "Голосі країни"

Перед зрителями вокального шоу Судья предстала в обольстительном look. Она надела блестящее мини платье белого цвета с закрытым декольте, однако с обнаженной спиной. Приталенный наряд с длинными рукавами эффектно подчеркнул фигуру певицы, привлекая все внимание к стройным длинным ножкам.

Платье она довершила нюдовыми туфлями на высоких шпильках и серебряными серьгами. Волосы Надя Дорофеева собрала в тугой высокий пучок, оставив пряди впереди. Стилисты "Голоса країни" позаботились о роскошном вечернем макияже с акцентом на глаза.

На съемках нового эпизода проекта артистку поддерживал Владимир Дантес. На видео он предстал в серых классических брюках и белом гольфе. Мужчина сопровождал любимую за кулисами, крепко держа за руку перед ее появлением на сцене.