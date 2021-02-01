В блестящем платье с обнаженной спиной: Надя Дорофеева поделилась закулисьем "Голоса країни"
Сольная артистка DOROFEEVA, известная публике как Надя Дорофеева, стала судьей 11 сезона шоу "Голос країни". Для съемок одного из эпизодов она выбрала блестящее мини платье с открытой спиной.
Источник: Инстаграм Нади Дорофеевой
Звезда опубликовала видео из-за кулис проекта "Голос країни" и показала, что на съемочной площадке ее поддерживал муж Владимир Дантес.
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Образ Нади Дорофеевой на "Голосі країни"
Перед зрителями вокального шоу Судья предстала в обольстительном look. Она надела блестящее мини платье белого цвета с закрытым декольте, однако с обнаженной спиной. Приталенный наряд с длинными рукавами эффектно подчеркнул фигуру певицы, привлекая все внимание к стройным длинным ножкам.
Платье она довершила нюдовыми туфлями на высоких шпильках и серебряными серьгами. Волосы Надя Дорофеева собрала в тугой высокий пучок, оставив пряди впереди. Стилисты "Голоса країни" позаботились о роскошном вечернем макияже с акцентом на глаза.
На съемках нового эпизода проекта артистку поддерживал Владимир Дантес. На видео он предстал в серых классических брюках и белом гольфе. Мужчина сопровождал любимую за кулисами, крепко держа за руку перед ее появлением на сцене.
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