Украинскую бизнесвумен и предпринимательницу Дашу Кацурину засыпали вопросами о совместном треке Наде Дорофеевой и Михаиле Кацурине. Она ответила у себя в телеграм-канале.
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Даша Кацурина прокомментировала трек Дорофеевой и экса
Девушка поделилась, что во время выхода песни у нее было множество более важных дел. "У меня заболела няня, мы завтра открываем поп-ап в студии, которую сделали за месяц в другой стране, запускаем очень важный и большой благотворительный "привет сосед" в Бахмут, снимаем фильм об украинских мастерах, которые делают нам аутентичный декор на Рождество, запускаем новый продукт Katsurina, а еще я постирала свой паспорт".
Однако все-таки лаконично Даша ответила на вопросы поклонников: она призналась, что у него нет времени и не хочет комментировать.
Хочется ответить, что у меня нет на это времени! Но действительно честно так: трек я обсудила с подругами и терапевтом, комментировать не хочу,
– написала Кацурина.
Песня Дорофеевой и Кацурина: видео
Что это за трек
- 8 декабря Надя Дорофеева и Михаил Кацурин выпустили первую общую песню "Щоб не було". Певица назвала этот трек "творческим ответом на все вопросы вокруг личной жизни". Она добавила, что песня о любви, боли и вере друг в друга.
- Однако "Щоб не було" собрала множество отрицательных отзывов. Артистцы и ее любимого упрекали в неуважении к Дантесу и его девушке, писали о том, что не видят химии и что Надя и Михаил друг другу не подходят.
- Надя Дорофеева отреагировала как на хейт, так и на положительные комментарии – похвасталась тем, как трек взлетел на стриминговых сервисах. "Наш трек занимает 1 место в трендах ютуба, 1 место в ITunes, 1 место в подборке популярнейших новинок Spotify, 2 место в топ-чартах Apple Music".