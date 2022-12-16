Украинскую бизнесвумен и предпринимательницу Дашу Кацурину засыпали вопросами о совместном треке Наде Дорофеевой и Михаиле Кацурине. Она ответила у себя в телеграм-канале.

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Даша Кацурина прокомментировала трек Дорофеевой и экса

Девушка поделилась, что во время выхода песни у нее было множество более важных дел. "У меня заболела няня, мы завтра открываем поп-ап в студии, которую сделали за месяц в другой стране, запускаем очень важный и большой благотворительный "привет сосед" в Бахмут, снимаем фильм об украинских мастерах, которые делают нам аутентичный декор на Рождество, запускаем новый продукт Katsurina, а еще я постирала свой паспорт".

Однако все-таки лаконично Даша ответила на вопросы поклонников: она призналась, что у него нет времени и не хочет комментировать.

Хочется ответить, что у меня нет на это времени! Но действительно честно так: трек я обсудила с подругами и терапевтом, комментировать не хочу,

– написала Кацурина.

Песня Дорофеевой и Кацурина: видео

Что это за трек