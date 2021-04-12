Надя Дорофеева поразила эффектным образом в черно-белом костюме: фото с "Голоса страны"
Украинская певица Надя Дорофеева покорила эффектным аутфитом в первом прямом эфире проекта "Голос страны". Она предстала перед камерами в стильном черно-белом костюме и похвасталась стройной фигурой.
Источник:инстаграм Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева не прекращает диктовать тренды украинским модницам. Она предстает перед камерой в красивых аутфитах, которые выгодно подчеркивают прелести изящной фигуры.
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Эффектный look Нади Дорофеевой
Для четвертьфинала вокального проекта "Голос страны-11", который состоялся в воскресенье, 11 апреля, артистка выбрала дерзкий look. Дорофеева предстала перед камерой в черно-белом костюме с геометрическим принтом, состоящим из миниюбки, соблазнительный топ, oversize рубашки, длинных перчаток и берета.
Наряд акцентировал на длинных стройных ногах исполнительницы и пышном бюсте. Волосы звезда уложила ровно, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах.
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В комментариях поклонники знаменитости оставляют в ее адрес многочисленные комплименты.
- "Твой образ нереален!"
- "Вы просто ослепляете своей красотой!"
- "Красавица!"
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