Надя Дорофеева намекнула на новые отношения после развода: интригующее фото

Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала интригующее фото, где он держит неизвестного за руку. Вероятно, это ее новый бойфренд.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева сообщила о разрыве с Дантесом еще несколько месяцев назад. На днях она опубликовала фото, которым намекнула новые отношения.

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Надя Дорофеева намекнула на отношения

На своей странице в инстаграме Надя Дорофеева опубликовала фото с автомобиля, где держит парня за руку. Сама звезда надела красное платье с белым цветочным принтом.



Надя Дорофеева с вероятным бойфрендом / Фото с инстаграм-сториз

Ранее исполнительница показывала фото с нежным букетом цветов, стоящим у нее на столе.



Фото с инстаграм-сториз Нади Дорофеевой

Слухи о новом романе Наде Дорофеевой

Напомним, что в сети еще после новости о разводе Дорофеевой и Дантеса ходят слухи о новом романе певицы. На новые отношения намекал коллега звезды Позитив, а затем и Алексей Дурнев.

В начале апреля Надю Дорофееву сфотографировали в Барселоне с Михаилом Кацуриным – пара вроде бы обнималась. Это еще больше подогрело слухи о том, что именно Кацурин является новым избранником знаменитости. Интересно, что ресторатор и его жена публично объявили о расставании в тот же день, что и Дорофеева и Дантес.

Сам Владимир Дантес возразил, что расстался с Дорофеевой из-за Михаила. "Расставим точки над "і". Она не ушла от меня к нему. Люди любят подтягивать то, что им хочется подтянуть. Если они будут вместе – круто, это тоже выбор. А я тогда присмотрюсь к Даше".