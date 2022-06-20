За более чем 20 лет на сцене Андрей Данилко добился безумного успеха, его хиты раздаются по всему миру, но так и не завел семью. В большом интервью он признался, что не хотел бы быть одиноким, но думает, что такова его судьба.

До теми "После концерта": Андрей Данилко с "мамой" Сердючки без грима прогулялся по Киеву

Почему у Андрея Данилко нет семьи

Не дается мне семейная жизнь. Не потому, что я не хочу, а потому, что не выходит. Как будто мне это не дано. Если раньше я переживал на этот счет, то сейчас принял. Если оно дано, оно будет,

– признался Андрей Данилко.

"Мой друг Кирилл, ранее работавший на студии, не планировал двоих детей в один год, просто так получилось. Судьба", – добавил артист. Он также напомнил, что никогда не был семейным человеком, даже с мамой и родной сестрой у него были очень холодные отношения.

"Нас помирила смерть мамы. Хотя у нас в семье не было телячьих нежностей, у нас всегда были сдержанные отношения друг с другом. Мы не рассказывали о своих проблемах, у меня была очень самостоятельная юность", – рассказал Андрей Данилко.

Напомним, мама Андрея Данилко Светлана Ивановна скончалась в 2020 году. О ее смерти стало известно только в сентябре 2021 года со слов журналистов, приехавших в село Клименко под Полтавой. Сам звезда об утрате не рассказывал.

Пойдет ли Данилко воевать

Артист признался, что воевать не пойдет, а оружие в руки возьмет, только если будет очень безысходная ситуация. Он пошутил, что на фронте будет как генерал ВСУ Валерий Залужный во Дворце Украины с концертом "Песни и рассказы Залужного".

"Это должны делать профессионалы. Нет физического состояния, ты не видишь ничего... Конечно, если произойдет какая-то ситуация, то это придется сделать. Но я не тот человек, я не военный. Это если будет какая-то безысходная ситуация... Но должны быть профессионалы в каждой деле", – заявил Андрей Данилко.