Надя Дорофеева показала романтический поцелуй с Михаилом Кацуриным: новое фото пары
Источник:инстаграмм Нади Дорофеевой
Певица Надя Дорофеева постепенно пускает поклонников в личную жизнь. Артистка обнародовала новое редкое фото с любимым Михаилом Кацуриным.
32-летняя артистка в этом году начала новую историю любви. Раньше она и Михаил были друзьями, а потом между ними завязался роман, который длится уже несколько месяцев.
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Дорофеева показала новое фото с Кацуриным
Певица не скрывает, что очень счастлива в новых отношениях. История любви с Дантесом развивалась на виду у всей страны. Эти отношения Дорофеева держит подальше от посторонних глаз, но теперь все чаще делится с поклонниками трогательными фотографиями с избранником.
На днях артистка опубликовала серию фото, которую назвала "Моменты". Среди этих фотографий был снимок романтического поцелуя с Михаилом Кацуриным. Пара не стеснялась демонстрировать искренние чувства в кафе. Влюбленные были одеты в повседневную одежду, нежно обнимали друг друга.
Для просмотра всех фото пролистывайте справа:
Какие фото с Кацуриным Дорофеева показывала раньше
- В июне Надя опубликовала первое общее фото, которым подтвердила слухи об отношениях.
- На еще одном фото Дорофеева изображена в короткой одежде, а ее любимый – и шортах. Артистка положила на ноги голубую книжку, надела носки такого же цвета. Кацурин держал в руке чашку с ароматным кофе.
- Потом Кацурин опубликовал фото артистки с его дочерью, в то время как Надя сфотографировала любимого с сыном.
- В конце июня певица отвечала на вопросы подписчиков. Поклонники попросили звезду показать фото, которое еще никто не видел.
- Недавно Михаил опубликовал в сети откровенное фото любимой без одежды.
- На выходных влюбленные погрузились в творчество – рисовали общую картину на свежем воздухе.