Украинская певица Надя Дорофеева больше не держит личное за семью замками и делится новыми фото со своим бойфрендом. В сети влюбленная пара показала фото, как проводила время с детьми.
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Как Дорофеева и Кацурин проводят время вместе
Надя Дорофеева и Михаил Кацурин на днях сходили в ресторан. Муж кормил 1-летнего сына Ивана, а между тем артистка играла с 6-летней дочерью Сашей.
Человеческое хитросплетение,
– прокомментировал фоторесторатор.
Фото Дорофеевой с дочерью опубликовал Кацурин, в то время как Надя сфотографировала любимого с сыном. "Мужчины на совещании", – так звезда подписала фотографию.
Михаил Кацурин с сыном / Фото с инстаграм-сториз
Надя Дорофеева с дочерью Кацурина / Фото с инстаграм-сториз