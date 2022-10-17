Поскольку погода на днях была солнечной, влюбленные решили не оставаться дома, а провести это время на открытом воздухе. В инстаграмм-сторисе звезда опубликовала несколько кадров, где показала, как она с бойфрендом рисовала общую картину.

Вас может заинтересовать Анна Тринчер назвала самый дорогой подарок, который получила на свою свадьбу

Дорофеева и Кацурин нарисовали общую картину

Влюбленные рисовали картину в розово-синих оттенках. Они наслаждались временем, которое провели друг с другом. А также попробовали ароматный чай.

Оба были в спортивной одежде. Артистка позировала на камеру в синем oversize свитшоте, черных широких брюках и комфортной обуви. Волосы собрали сверху, а на лицо не наносили косметику.

"Наше воскресенье", – подписала состор Дорофеева.

Как Дорофеева и Кацурин рисовали картину / Скриншоты инстаграм-сторис певицы

Звездные романы: последние новости