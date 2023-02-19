В новом интервью первая леди также рассказала, может ли эта война быть долгой и какая помощь нужна от партнеров. Раньше мы писали о знаковых спичах Елены Зеленской, которые войдут в историю

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Что Зеленская сказала бы Путину при встрече

На это Елена Зеленская сначала ответила, что, конечно, никогда не хотела бы встречаться с российским диктатором. "Любой, если к нему пришли убивать, не хочет встречаться с человеком, который предоставил такой приказ", – сказала она.

Но, по словам первой леди, если бы это произошло, она сказала бы главный месседж от всех украинцев.

Не могу представить, что я могла бы ему сказать. Но, мне кажется, единственный месседж всех украинцев: "Отстаньте от нас", и все,

– заявила Зеленская.

Однако супруга президента подчеркнула, что Украина не хочет посылать никаких месседжей, потому что они не будут восприняты в России, их там не ждут.

"Им не нужны наши месседжи, им все равно на то, что мы можем им сказать, на мнения всего мира, поэтому это причудливая задача, которая не может быть выполнена", – добавила она.

Смотрите интервью с Еленой Зеленской: видео



Кстати, недавно Елена Зеленская рассказала, о чем общается со своими детьми. Она призналась, что ее 10-летний сын в связи с войной заинтересовался видами оружия и другими военными деталями, которых иногда не знает и самая первая леди. Ее 18-летняя дочь тоже имеет свои мнения о событиях в Украине и мире.