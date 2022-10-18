Согласно сюжету героиня впервые возвращается в родной дом после 24 февраля, где все напоминает об ужасном дне. Она включает телевизор, где на кадрах появляется маленькая Надя, которая выступала на разных концертах и отдыхала в родном Крыму. Параллельно режиссер Антон Штука показал другую маленькую девочку, которая ходит в сожженном доме. Вокруг нее всего несколько игрушек и телевизор – детство, которое она не заслужила из-за войны России.

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В конце клипа Надя делится контактами проекта "Добробат", как помочь украинцам восстановить свои дома, пока не наступила холодная зима.

Пока враг открыто радуется тому, что в Украине гибнут мирные люди, мы делаем все, чтобы защитить свою землю. Пока враг с упоением разрушает ракетами и дронами наши дома и инфраструктуру, мы все восстанавливаем и укрепляем. Пока враг ждет, что мы закроем рот, опустим руки и сдадимся, мы будем еще яростнее бороться, еще громче кричать о войне на весь мир, работать, создавать, любить, помогать друг другу, жить! Музыка – это мое оружие и инструмент помощи!

– говорит Дорофеева.

Надя Дорофеева – В твоей душе: смотреть видео онлайн

Трогательный клип, пронизывающий до слез, оценили тысячи поклонников Нади, среди них и ее любимый Миша Кацурин и звездные коллеги: