В 11 сезоне "Холостяка" принимала участие блогерша Надин, которая ранее засветилась в проекте "Женитьба вслепую". Девушка пояснила, что намеренно ищет любовь на телешоу, ведь верит, что его участники не бросят.

Михаил Заливако отправил Надин домой в 3 выпуске "Холостяка", ведь был уверен, что она ищет публичные отношения и пришла на проект ради пиара. Уже после вылета из шоу девушка опровергла слова бизнесмена и объяснила, что на самом деле боится быть обманутой.

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Почему Надин из "Холостяка" ищет любовь на телешоу

Блогерша рассказала, в 2014 году любимый из родных Черновцов сделал ей предложение, а уже на следующий день передумал и забрал кольцо. С тех пор она боится, что снова влюбится в мужчину с несерьезными намерениями.

Я боюсь, что меня могут бросить. Мне важно точно знать, что у него на меня серьезные планы. Что он не повстречается со мной месяц-два и скажет: "Все, бывай". И я не буду чувствовать той боли, которую перенесла в 2014 году,

– поделилась блогерша.

В обычной жизни ей страшно открыться для новых отношений. Надин уверена, что на романтические шоу, такие как "Холостяк" и "Женитьба вслепую", идут мужчины, готовые к свадьбе, семье и детям. Она ищет именно такого.

"Я хожу на проекты, потому что точно знаю, что там ребята, которые хотят строить отношения. И если я в них влюблюсь, то тогда точно свадьба, дети и так далее. В обычной жизни мне страшно довериться. Я ищу подвох и боюсь показать свои искренние эмоции, боюсь, что меня так же сильно ранят, как и тогда", – подчеркнула блогер.

Напомним, после участия в проекте "Холостяк" жизнь Надин изменилась. Она переоценила свое поведение, подход к отношениям и заявила, что больше не будет сниматься в романтических шоу, а вот в проектах другого формата – охотно.

Добавим, блогерша знакома с Евгением из "Холостячки". Вместе они путешествуют и снимают совместный развлекательный контент. Их заподозрили в романе, однако Надин уверяет, что они просто друзья. Блогерша помогает Евгению совершенствовать блог в инстаграме.