Экс-участница 11 сезона "Холостяка" Надин призналась, что знакома с Евгением, который участвовал в реалити-шоу "Холостячка". Девушка отметила, что между ними только дружеские отношения.

Блогер Надин покинула проект "Холостяк" в 3 выпуске. Главный герой Михаил Заливако попрощался с девушкой, потому что сомневался в том, что она стремится найти любовь на проекте. Мужчина убежден, что она пришла на "Холостяк", потому что хочет иметь публичные отношения.

Читайте также Надин из "Холостяка-11" рассказала, как изменилась ее жизнь после участия в проекте

Надин о знакомстве с Евгением Ковтуненко

Блогера уже неоднократно замечали рядом с участником реалити-шоу "Холостячка" Евгением Ковтуненко. Подписчики Надин заподозрили ее в романе с мужчиной. Однако девушка отмечает, что между ней и Евгением только дружеские отношения.

Надин призналась, что помогает Ковтуненко совершенствовать его блог, поскольку ранее мужчина задался целью стать лучшим блогером 2020 года.

Между нами дружеские отношения. Мы познакомились на дне рождения общего друга. Тогда Женя рассказал, что у него есть цель стать лучшим блогером 2020 года. А моя компания занимается именно этим. Поэтому мы взялись за раскрутку его блога. Да, мы ездили вместе в Дубай. Там были и другие участники и блогеры. Это было блогерское путешествие,

– рассказала девушка.

Также Надин публикует в своем инстаграме фото, где позирует с другими участниками "Холостячки". В частности, на одной из фотографий она показала, как провела вечер в компании этих мужчин.