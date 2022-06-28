Обычно День Конституции Украины был выходным днем, когда украинцы имели возможность отдохнуть или запланировать короткий отпуск, если этот день совпадал с выходными. В этом году из-за военного положения этот день является обычным рабочим днем, но украинцы не сокрушаются, ведь когда, как не сейчас, поднимать экономику страны во время войны и ежедневно помогать в тылу нашим находящимся на фронте военным.

К слову День Конституции Украины: картинки-поздравления с государственным праздником

Хотя этот день рабочий, но торжество сохраняется одинаково. В городах развеваются украинские флаги, высшее руководство Украины вспоминает о важном дне в своих обращениях, а представители культуры напоминают поклонникам в соцсетях, почему этот день важен для всей страны.

Эктор Хименес-Браво

"День Конституции. Украина – независимое и суверенное государство. Государство, где каждый имеет право свободно жить и высказываться. Тебя не арестуют за плакат "нет войне" или недовольные высказывания о политиках. В прошлом году был юбилей. Ровно 25 лет назад подписали первый закон в Украине.Ровно столько нас защищает наше законодательство.В тот день был выходной, в Киеве все гуляли по Крещатику, встречались за бокалом вина на Подоле.Помню еще в этот день по всему городу были концерты под открытым небом.Многие ходили в вышиванках и все улыбались.

Для нас этот день предназначен для гордости своей страны. Сейчас такой день – каждый. Каждый день мы сражаемся за свою свободу, за свое право жить свободно и уверенно идем к победе. У восточного соседа День Конституции как день лопуха – предназначение одинаковое. У них "право человека" – неизвестное словосочетание. Черный мешок это максимум, что за твою жизнь предлагает государство. Мы никогда друг друга не поймем. И не нужно.

Сегодня у нас нет выходного, но есть не повод для гордости. Я поздравляю всех с Днем Конституции. Совсем скоро в этот день будет выходным и жители Луганска, Донецка, Мариуполя, Херсона и Крыма будут праздновать его вместе с нами".



Эктор Хименес-Браво о Дне Конституции 2022 / Фото из инстаграмма повара

"Океан Эльзы"

"Конституция Украины. Статья 2. Суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию. Украина является унитарным государством. Территория Украины в пределах существующей границы целостна и неприкосновенна. За что и стоим все, как один".



"Океан Эльзы" о Конституции Украины / Фото из инстаграмма группы

Евгений Клопотенко

"Конституция раньше была для меня просто словом, безэмоциональным и бессодержательным. Что-то написано в универе на доске на одной из пар. А потом я открыл ее и прочитал. Так должен сделать каждый украинец. Обязательно. Если вы думаете, что Конституция вас не касается, то, поверьте, касается минимум: потому что там прописано ваше право на жизнь и свободу. Максимум: потому что невозможно жить в стране, критиковать или развивать ее, не зная правил, по которым она существует, а наша с вами задача сейчас – продолжать двигать страну, чтобы делать армию сильнее, чтобы те, кто нас защищают, вернулись в крутое государство, которое достойно их.

Потому не ставим себя на паузу. Развиваемся. И в этом развитии невозможно быть вне политики. Невозможно быть вне государства. Быть гражданином Украины значит быть ответственным за Украину. Потому что за домом и за ним надо ухаживать. А для того чтобы страна развивалась, нужно, чтобы развивались люди. Люди – это страна".



Евгений Клопотенко поздравил в День Конституции / Фото из инстаграмма повара

Jerry Heil

"С Днем Конституции! "Мить" – и мы увидим, как вокруг светает! Мы будем созерцать мирный рассвет, и Библия и Конституция станут нашими настольными книгами. Еще мгновение. 2016 год. Я перепевала новый альбом "Земля" "Океана Эльзы" и не знала, что Святослав Вакарчук окажется современным пророком, которым когда-то стал для украинцев Шевченко".

"Вторая Рика"

"В 1996 году в этот день, спустя целых 5 лет после обретения Независимости наша страна наконец-то избавилась от советского пережитка на законодательном уровне и получила свою Конституцию Украины! Это был важный шаг для нашего государства в сторону Европы и мира, подальше от давления, тьмы, мрака России как олицетворения советщины. В нашей Конституции прописаны основы нашего государства, его суверенитет, территориальная целостность, наши с вами права – и все это сейчас пытается уничтожить Россия, потому что ей не будет от нашей самостоятельности, развития, как и всю нашу многолетнюю историю! Ничего у нее не получится – благодаря нашим ВСУ.

С праздником, украинцы! Как говорил Владимир Сосюра: "Любите Конституцию, как солнце любите, как ветер, и травы, и воды…" Не так, конечно, но в честь такого дня позволили себе немного кавера".



"Друга Ріка" о Дне Конституции 2022 / Автор мурала Саша Корбан