"Надавай оркам по зубам": лидер O.Torvald Женя Галич присоединился к рядам ВСУ

Лидер украинской группы O.Torvald Женя Галич пополнил ряды Вооруженных Сил Украины. Он показался фанам в военной форме и с оружием.

Еще одна украинская знаменитость пополнила ряды Вооруженных Сил. К защитникам присоединился лидер группы O. Torvald Женя Галич.

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Женя Галич вступил в ВСУ

На официальном сайте коллектива опубликовали фото музыканта в военной форме и с оружием. Участники группы поддержали своего лидера.

Женя присоединился к рядам ВСУ. Придавай там оркам по зубам,

– написали под фотографией.

, ранее Женя Галич признавался, что ему не удалось вступить в ВСУ. Он активно занимался волонтерством и давал благотворительные концерты.



Женя Галич вступил в ряды ВСУ / Фото из инстаграма группы

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