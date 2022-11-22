Тарас Тополя стал лидером голосования, которое проводилось в приложении "Дия". Именно украинцы избрали его в состав жюри Нацотбора, но без хейтеров не обошлось.

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Тарас Тополя ответил хейтерам

Артист отметил, что всегда будут комментаторы, которые будут писать, что он не имеет никакого отношения к Евровидению. Некоторые не учитывают, что именно за Тополю проголосовало наибольшее количество людей. Певец отмечает, что у него уже есть судейский опыт в песенных конкурсах, в частности, в таких проектах телеканала М1, как Хит-конвейер.

Конечно, пытаются упрекнуть. Но из этого можно только поржать,

– сказал Тарас.

Как Тополя будет оценивать финалистов Нацотбора

Артист подчеркнул, что он будет оценивать уровень мастерства исполнения песни, вокал, поскольку это вокальный конкурс. Также важен номер, его концепт, как артист держится на сцене и готов ли выйти на международную сцену.

Финально решение все равно буду принимать на чувственном уровне, это меня никогда не подводило,

– добавил вокалист.

Он также напомнил, что после победы Джамалы на Евровидении в 2016 году написал публикацию, где сказал, что это самый мощный и лучший вариант, который можно было выбрать. А перед финалом некоторые эксперты Евровидения отмечали, что песня Джамалы – так называемый неформат для песенного конкурса.

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