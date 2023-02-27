На Леди Гагу подали в суд: в чем обвиняют певицу
Источник:People
Известную певицу Леди Гагу обвинили в мошенничестве и подали на нее в суд. Дело касается похищения собак звезды. И хотя это было два года назад, теперь у Гаги хотят отсудить 500 тысяч долларов.
Почему на Леди Гагу подали в суд
В суд подала иск Дженнифер Макбрайд. Это та же женщина, которая в 2021 году вернула похищенных у Леди Гаги бульдогов.
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Она еще тогда потребовала обещанное вознаграждение в размере 500 тысяч долларов от певицы. Однако ей не выплатили средства, ведь она оказалась знакомой со злоумышленниками, укравшими псов. Кроме того, Дженнифер тогда еще и выдвинули обвинения в сокрытии преступления.
И теперь через два года после инцидента женщина подала в суд на Леди Гагу. Она обвинила певицу в мошенничестве и требует от нее 500 тысяч долларов обещанного вознаграждения.
Истица вспомнила, что в объявлении о вознаграждении речь шла о том, что тем, кто вернет бульдогов, просто выплатят средства. По ее мнению, Леди Гага не сдержала своего слова.
Что известно о похищении собак Леди Гаги
- В 2021 году трое злоумышленников похитили бульдогов Леди Гаги когда они были на прогулке с помощником певицы. Мужчина получил 4 шаровых ранения в грудь, его госпитализировали в тяжелом состоянии, а собаки тогда украли.
- Воров почти сразу нашла полиция, а исполнительницы бульдогов вернула Дженнифер Макбрайд, утверждавшая, что просто нашла четырехлапых привязанными к столбу.
- Добавим, что один из трех злоумышленников уже получил наказание, его приговорили к 21 году тюрьмы за покушение на убийство и воровство собак. Интересно, что обвиняемый согласился с приговором и проведет в тюрьме более 20 лет.