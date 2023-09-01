В Грузии охрана не разрешила развернуть флаг Украины на концерте Imagine Dragons

В столице Грузии прошел концерт американской группы Imagine Dragons. Однако там произошла скандальная ситуация. Служба безопасности на стадионе не разрешила зрителю развернуть флаг Украины.

Местный телеканал распространил видео с инцидентом. Оказалось, что охрана стадиона в Грузии не желала видеть украинский флаг на концерте.

Интересно Ксения Мишина впервые за полномасштабную войну привезла маму из оккупированного Крыма в Украину

В ролике видно, как представители службы безопасности спорят с одной из зрительниц, пытавшейся пронести флаг на концерт. Впоследствии к ней подошел охранник и попросил скрыть флаг.

Охранник подошел и сказал, чтобы я убрала флаг, я ответила, что не нарушаю закон, соответственно, не уберу. За одним телохранителем пришел второй, третий, четвертый, пятый, не знаю сколько пришло людей. Один мужчина вообще забрал у меня флаг,

– рассказала девушка.

По ее словам, охранники сообщили, что на концерте якобы нельзя разворачивать флаги не только Украины, но и Грузии.

Как Imagine Dragons поддерживает Украину