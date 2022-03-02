Мы поддерживаем Украину, – группы Twenty One Pilots и Foals отменили концерты в Москве
Источник:инстаграм группы Twenty One Pilots
Британская группа Foals и американская группа Twenty One Pilots выразили солидарность с Украиной и отменили концерты в России.
Мировые музыканты и коллективы один за другим упраздняют концерты в России и Украине. Twenty One Pilots, Foals и Iron Maiden в ближайшее время в Москве не выступят.
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Twenty One Pilots и Foals отменили концерты
Об отмене выступлений Foals и Iron Maiden сообщают российские источники. В то время как Twenty One Pilots самостоятельно объявили об отмене концертов и поддержке Украины.
В связи с текущими трагическими событиями мы с большой грустью сообщаем об отмене нашего шоу в Москве. Эта новость кажется незначительной, учитывая серьезность происходящего. Мир победит, и мы надеемся, что когда-нибудь сможем посетить вас снова. Мы поддерживаем Украину,
– сообщили солисты из дуэта Twenty One Pilots.
Twenty One Pilots отменяют концерты / Фото из инстаграма группы
Кто еще отменил выступления в России:
- Iggy Pop,
- Imagine Dragons,
- Franz Ferdinand,
- The Killers,
- Green Day и другие.
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