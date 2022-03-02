Мировые музыканты и коллективы один за другим упраздняют концерты в России и Украине. Twenty One Pilots, Foals и Iron Maiden в ближайшее время в Москве не выступят.

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Twenty One Pilots и Foals отменили концерты

Об отмене выступлений Foals и Iron Maiden сообщают российские источники. В то время как Twenty One Pilots самостоятельно объявили об отмене концертов и поддержке Украины.

В связи с текущими трагическими событиями мы с большой грустью сообщаем об отмене нашего шоу в Москве. Эта новость кажется незначительной, учитывая серьезность происходящего. Мир победит, и мы надеемся, что когда-нибудь сможем посетить вас снова. Мы поддерживаем Украину,

– сообщили солисты из дуэта Twenty One Pilots.



Twenty One Pilots отменяют концерты / Фото из инстаграма группы

Добавим , что одно из последних видео для британской инди-рок группы Foals сняла украинская клипмейкер Таня Муиньо . Клип снимали в Киеве.

Кто еще отменил выступления в России :

Iggy Pop,

Imagine Dragons,

Franz Ferdinand,

The Killers,

Green Day и другие.