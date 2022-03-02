Известные люди продолжают обращаться к россиянам и белорусам, рассказывая ужасы войны, которые уже 7 дней переживает украинский народ. Граждане пытаются донести правду тем, кто до сих пор верит в "специальную операцию на Донбассе".

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Обращение Монатика к россиянам

"Меня зовут Дмитрий Монатик, я украинский музыкант. Обращался раньше, обращаюсь сейчас. Дело в том, что мы уже несколько дней стараемся достучаться, кричим, молим, но многие делают вид, что не хотят слышать. Многие слышат, но делают вид, что нет. Многие слышат, но не верят, но как можно не верить, когда эти взрывы, которые сейчас есть в Украине, так громки, что их слышит весь мир?

Я обращаюсь к людям в России, Белоруссии. Услышьте, пожалуйста, правду. Это не спасение, это война. Весь мир кричит о том, что российская власть ворвалась на территорию Украины, пересекла границу и с войной, взрывами, пулями разрывает ее на части. Это не спасение. Это настоящее уничтожение.

Час в украинца сейчас длится как день. День длится как год. Это так больно. Люди вынуждены покидать свои дома, квартиры, все, что у них есть, чтобы хоть как-то обезопасить свои семьи. Наши переписки сейчас, звонки друг другу – это только вопрос: "Как вы? Где вы? Вы живы? У вас все хорошо? Вы в безопасности?". Многие говорят, что под обстрелами. Кто-то отвечает, что рядом разорвалась ракета. Многие не отвечают. И это очень больно. Вы даже не представляете, как больно.

Многие из вас были у нас на концертах и ​​там всегда "кружил мир". Сегодня он остановился. Просто разрушается на части. Я понимаю, что идет большая информационная война и вы можете совершенно по-другому думать, но услышьте нас! Людей, украинцев! Это война! Сейчас гибнут мирные жители, рушатся чудесные, родные города. Это не то, что не по-братски. Это не по-человечески.

Я вижу многих людей, которые на свой страх и риск говорят правду в России, Белоруссии. Наверное, боятся выражаться, но все же делают это. И за это вам большая благодарность. Это очень ценно и необходимо сегодня. Спасибо вам! Люди во всем мире, которые не молчат, а кричат ​​об этой войне, благодарим вас за то, что вы люди! Мне кажется, что у людей есть большая сила, и я не хочу терять в нее веру. Я верю, что люди, говорящие сегодня правду, могут изменить этот мир, остановить эту войну. Давайте вместе стараться остановить эту ненужную войну в прекрасной стране – Украина!", – сказал Монатик.

Монатик обратился к россиянам: смотрите видео онлайн

Украинцы еще раз призывают белорусов и россиян не молчать! Лишь миллионы смогут остановить эту войну, в которой гибнут ни в чем не повинные люди. Тысячи русских солдат никогда не вернутся домой. Попавшим в плен сотням удалось спастись. В этой войне россияне – оккупанты, а украинцы – народ, защищающий каждый сантиметр своей страны.