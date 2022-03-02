Світові музиканти та колективи один за одним скасовують концерти в Росії та Україні. Twenty One Pilots, Foals та Iron Maiden найближчим часом у Москві не виступатимуть.

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Twenty One Pilots і Foals скасували концерти

Про скасування виступів Foals та Iron Maiden повідомляють російські джерела. Тоді як Twenty One Pilots самостійно оголосили про відміну концертів та підтримку України.

У зв'язку з поточними трагічними подіями ми з великим сумом повідомляємо про скасування нашого шоу в Москві. Ця новина здається незначною, враховуючи серйозність того, що відбувається. Мир переможе, і ми сподіваємося, що колись зможемо відвідати вас знову. Ми підтримуємо Україну,

– повідомили солісти з дуету Twenty One Pilots.



Twenty One Pilots скасовують концерти / Фото з інстаграму гурту

Додамо, що одне з останніх відео для британського інді-рок гурту Foals зняла українська кліпмейкерка Таня Муіньо. Кліп знімали у Києві.

Хто ще скасував виступи в Росії:

Iggy Pop,

Imagine Dragons,

Franz Ferdinand,

The Killers,

Green Day та інші.

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