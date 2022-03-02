Світові музиканти та колективи один за одним скасовують концерти в Росії та Україні. Twenty One Pilots, Foals та Iron Maiden найближчим часом у Москві не виступатимуть.
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Twenty One Pilots і Foals скасували концерти
Про скасування виступів Foals та Iron Maiden повідомляють російські джерела. Тоді як Twenty One Pilots самостійно оголосили про відміну концертів та підтримку України.
У зв'язку з поточними трагічними подіями ми з великим сумом повідомляємо про скасування нашого шоу в Москві. Ця новина здається незначною, враховуючи серйозність того, що відбувається. Мир переможе, і ми сподіваємося, що колись зможемо відвідати вас знову. Ми підтримуємо Україну,
– повідомили солісти з дуету Twenty One Pilots.
Twenty One Pilots скасовують концерти / Фото з інстаграму гурту
Хто ще скасував виступи в Росії:
- Iggy Pop,
- Imagine Dragons,
- Franz Ferdinand,
- The Killers,
- Green Day та інші.
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