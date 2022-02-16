Премьера клипа состоялась днем ранее, 15 февраля, и уже захватила сеть. С момента публикации клип просмотрели более 45 тысяч раз.
Интересно Таня Муиньо: что известно об украинском режиссере, которая своими клипами покорила Голливуд
Известно, что съемки в Киеве проходили в прошлом месяце. Кроме Тани Муиньо как режиссера, оператором клипа стал Никита Кузьменко, хореографом – экс-танцовщица Киев модерн-балета Анастасия Харченко. Также в клипе можно увидеть украинских танцовщиков.
Foals – 2am: смотреть видео онлайн
Песня "2am" вошла в новый альбом группы Life Is Yours, который выйдет этим летом. В ноябре 2021 года музыканты выпустили песню из него Wake Me Up.
"Спасибо всем невероятным танцовщикам, хореографам, декораторам и всем, кто создал этот видеоролик", – написала группа в подписи под видео.
Реакция Тани Муиньо
Клипмейкер из Украины уже отреагировала на новое сотрудничество с известным музыкальным коллективом в своем инстаграме:
Очень особенная работа у меня! Я большой фанат Foals, давно следивший за ними на музыкальных фестивалях. Не могу поверить, что мы сняли видео вместе. Янис Филиппакис (вокалист – Showbiz 24), спасибо за эту возможность, это очень много значит для меня. Мы сделали это с моей любимой командой! Спасибо ребята, вы – лучшие!
Своими впечатлениями от работы с украинкой нежно поделился сам Янис и опубликовал общее фото.
"Видео уже есть! С любовью ко всем, кто так усердно работал над его созданием", – написал певец.
Таня Муиньо с фронтментом Foals – Янисом Филиппакисом / Фото из инстаграма исполнителя