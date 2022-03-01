Украина продолжает получать поддержку от мировых звезд. 24 канал собрал тех знаменитостей и коллективы, которые решили отменить концерты в России по понятным причинам.
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Кто отменил концерты в России
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Iggy Pop
Американский рок-музыкант отменил выступление на фестивале Park Live, который состоится в Москве 10 июля.
Iggy Pop отменил концерт / Фото с инстаграма фестиваля
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The Killers
На том же фестивале отказалась выступать американская группа The Killers.
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Franz Ferdinand
Британская рок-группа отменила выступление в Москве 1 июля.
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Green Day
Американская рок-группа аннулировала концерт, запланированный на 29 мая в рамках Hella Mega Tour Green Day.
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Рашин Мерфи
Ирландская певица также отменила выступление в знак протеста.
Мир в ужасе наблюдает за развитием событий в Украине. Поскольку я всем сердцем солидарна с Украиной, мои концерты в Санкт-Петербурге и Москве не пройдут в мае и отложены на неопределенный срок до полного прекращения огня. Мне очень жаль моих поклонников в России. Надеюсь, что это временно, и вы можете сохранить свой билет до лучших времен,
– написала она в инстаграме.
Рашин Мерфи отменила концерт / Фото с инстаграма звезды
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Луи Томлинсон
Бывший участник известной группы One Direction отменил концерт в Москве, но также и в Киеве.
"В связи с недавними событиями в Украине я должен с грустью сообщить, что мои гастроли в Москве и Киеве отменены в дальнейшие сообщения. Безопасность моих фанатов – мой приоритет. Я думаю о людях Украины и всех, кто страдает в этой ненужной войне".
Луи Томлинсон отменил концерт / Фото с инстаграммы артиста
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Imagine Dragons
Американский индипоп группа отменила концерт в Москве, но также и в Украине.
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