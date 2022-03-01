Украина продолжает получать поддержку от мировых звезд. 24 канал собрал тех знаменитостей и коллективы, которые решили отменить концерты в России по понятным причинам.

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Кто отменил концерты в России

Iggy Pop

Американский рок-музыкант отменил выступление на фестивале Park Live, который состоится в Москве 10 июля.



Iggy Pop отменил концерт / Фото с инстаграма фестиваля

The Killers

На том же фестивале отказалась выступать американская группа The Killers.

Franz Ferdinand

Британская рок-группа отменила выступление в Москве 1 июля.

Green Day

Американская рок-группа аннулировала концерт , запланированный на 29 мая в рамках Hella Mega Tour Green Day.

Рашин Мерфи

Ирландская певица также отменила выступление в знак протеста.

Мир в ужасе наблюдает за развитием событий в Украине. Поскольку я всем сердцем солидарна с Украиной, мои концерты в Санкт-Петербурге и Москве не пройдут в мае и отложены на неопределенный срок до полного прекращения огня. Мне очень жаль моих поклонников в России. Надеюсь, что это временно, и вы можете сохранить свой билет до лучших времен,

– написала она в инстаграме .



Рашин Мерфи отменила концерт / Фото с инстаграма звезды

Луи Томлинсон

Бывший участник известной группы One Direction отменил концерт в Москве, но также и в Киеве.

"В связи с недавними событиями в Украине я должен с грустью сообщить, что мои гастроли в Москве и Киеве отменены в дальнейшие сообщения. Безопасность моих фанатов – мой приоритет. Я думаю о людях Украины и всех, кто страдает в этой ненужной войне".



Луи Томлинсон отменил концерт / Фото с инстаграммы артиста

Imagine Dragons

Американский индипоп группа отменила концерт в Москве, но также и в Украине.

Культура России становится изолированной вслед за экономикой

Ткаченко сообщил о санкциях, принятых Метрополитен-оперой, Литовским национальным театром оперы и балета и Эстонской национальной оперой. Они ввели ограничения на деятельность организаций, поддерживаемых Россией. Политик также призвал подписывать петицию о культурных санкциях против страны-агрессора.

Как сообщает итальянская пресса, театр La Scala отстранил от спектаклей российскую актрису Анну Нетребко и уволил режиссера Валерия Гергиева.