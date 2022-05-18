Мы не в Московии, – MELOVIN и Анастасия Приходько упрекнули Федишин за гомофобные заявления

Не успела Ирина Федишин прийти в себя от скандала с баллами на Евровидении, как тут же вляпалась в новый. ЛГБТ-сообщество она назвала "большим грехом", чем разозлила сеть и шоу-биз. Следом за Монро на гомофобные заявления певицы отреагировали Анастасия Приходько и бисексуал MELOVIN.

Чтобы реабилитироваться за провальное судейство на Евровидении-2022 от Украины, Ирина Федишин дала интервью блогерше Алине Доротюк, но получилось только хуже. Журналистка задала певице острый вопрос о ЛГБТ-сообществе, а она заявила о "тяжёлом грехе". Здесь уже не удержались не только интернет-пользователи, но и артисты.

Как отметилась Ирина Федишин "Это большой грех, они себя разрушают": Федишин оскандалилась очередным заявлением о ЛГБТ-сообществе

Реакция MELOVIN

Немного гомофобии и разрушения. Гомофобии в свободной и демократической стране нет места. Мы не в Московии, госпожа Ирина Федишин,

– упрекнул певец в инстаграм-сторис.

Скриншот из инстаграма MELOVIN

Здесь следует добавить, что MELOVIN – единственный артист украинского шоу-биза, который совершил каминг-аут. Случилось это в июле прошлого года на музыкальном фестивале Atlas Weekend. В конце выступления певец неожиданно поцеловал сначала девушку, а затем – парня. Так он на всю страну заявил, что бисексуал, а значит, представитель ЛГБТ-сообщества, которое Федишин считает "разрушением".

Реакция Анастасии Приходько

Певица напомнила Ирине Федишин, что 0 баллов для Польши на Евровидении-2022 она оправдывала аполитичностью конкурса, оценивая якобы только искусство, но не смогла проигнорировать гендерную идентичность участников.

"А вот в чем "изюм". Из-за геев все! И на конкурсе она видела их много. Ну, никогда я не видела, чтобы человек себя собственноручно так быстро закапывал. Это что намек на поляков? А если и так, ты тогда говоришь "это не политический конкурс, нужно голосовать за искусство", а теперь "за геев не голосую", – высказалась Приходько в фейсбуке.

Что именно выдала Федишин о ЛГБТ-сообществе

что первой на гомофобные заявления Федишин отреагировала травести-дева Монро . Она откровенно удивилась, что та делала в жюри "самого эгегейского конкурса в Европе": "Мой мозг пылает: оказывается певица Ирина Федишин – гомофобка, считает ЛГБТ грешниками, которые себя разрушают".

"Я абстрагировалась от этого. Несмотря на то, что ЛГБТ-сообщество для меня – это большой грех, но я этих людей не осуждаю. Потому что это их жизнь, и они сами ее разрушают. Если вам так нравится – мы все будем отвечать перед Богом. Я – духовный человек, я четко знаю, что это тяжелый грех, но каждый делает выводы. Мы все разные, мы не святы, все грешат, пожалуйста, – вам нравится себя разрушать – разрушайте. А на Евровидении мы видим таких участников, много. Это было для меня тяжело, но я тоже это абстрагировала. Я как зазомбирована посмотрела этот договор, надела розовые очки: "Все, классно! Евровидение – праздник песни, отдыхаем, голосуем". И теперь это все насколько перевернулось", – заявляла артистка.