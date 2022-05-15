Мы не давали 0 баллов полякам, – участник украинского жюри на Евровидении

В социальных сетях вспыхнул скандал, когда стало известно, что члены профессионального жюри от Украины Евровидения-2022 не дали ни одного балла Польше – страны, которая сейчас больше всего нам помогает.

Однако там ответили, что голосованием никак не хотели обидеть соседнюю страну. Об этом рассказал участник украинского жюри на Евровидении, певец и солист вокальной формации "Пиккардийская Терция" Андрей Капраль. Он также отметил, что жюри не дает баллов, а выставляет места. Сам он дал Польше 7-е место из 24.

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Мы не давали 0 баллов полякам, – член жюри

Капраль также добавил, что он вместе с "Пиккардийской Терцией", участником которой он является уже 30 лет, неоднократно выступали в Польше и имеют там много друзей. Он подчеркнул, что ему досадно за то, что произошло с голосованием.

Но 0 мы не давали. Чтобы все поняли, жюри не дает баллов, жюри выставляет места. А по количеству мест уже тогда идет подсчет и определяются баллы,

– объяснил он.

Сам певец в целом, как он отметил, дал полякам 7-е место из 24. Приблизительно это равняется в эквиваленте 4 – 5 баллам. Член жюри считает это хорошим показателем и благодарностью Польше за помощь.

"Я не знаю, кто и как голосовал. Люди думают, что мы не дали баллов, но такого не может быть просто. Мы бы тогда действительно были последними людьми, если бы не поблагодарили Польшу за то, что она для нас делает. Но мы музыканты, артисты. Мы не можем чисто политически решать вопросы", – добавил Капраль.

Поэтому он подчеркнул, что руководствовался тем, что есть. А те оценки, которые поставил – достойны людей, которые победили. И еще раз заверил, что никаких договоренностей не было и каждый из членов жюри пытался как можно более объективно оценить и предусмотреть, поскольку голосование жюри состоялось в канун финала.

Ирину Федишин тоже раскритиковали за оправдание о баллах Польши

Певица Ирина Федишин тоже была одним из членов профессионального жюри от Украины на Евровидении-2022. Однако она не извинилась за свои баллы, а пыталась оправдаться. Она даже обнародовала бланк, на котором выставляла оценки. Интересно, что за это Федишин могут оштрафовать.

Это больше разозлило общественность, которая даже начала обвинять ее в том, что Федишин могла дорисовать единицу в бланке.

От профессионального жюри Украины на Евровидении-2022 представитель Польши Охман получил 0 баллов. Украинские зрители выразили благодарность стране за все, что она делает нам сейчас, и отдали Охману максимальный балл – 12.

К слову, украинцы возмущены оценками для Польши от жюри – все, что нужно знать о скандале, читайте по ссылке в нашем материале.