Главный герой "Холостяка-11" Михаил Заливако продолжает искать любовь на проекте. Со многими девушками мужчине не удалось найти общего языка, кто-то решил уйти из шоу самостоятельно. В 4 выпуске за сердце мужчины боролись 12 участниц. С кем из них харьковский бизнесмен решил попрощаться – читайте в материале Showbiz 24.

Михаил Заливако на первой вечеринке "Холостяка" изменил правила проекта. Он дал розы всем девушкам и таким образом в следующий этап прошли 29 участниц. Во втором выпуске после свиданий и личного общения мужчина попрощался с 9 красавицами, а в третьем отпустил домой еще 8 девушек. Кто не смог впечатлить "Холостяка" в 4 выпуске и покинул шоу – читайте далее.

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Первой в 4 выпуске "Холостяка" домой отправилась Аня. Во время группового свидания Анна проявила инициативу и поцеловала Михаила, однако после этого очень любезно общалась с его другом Сергеем и интересовалась его жизнью. Заливако отметил, что понял, для нее неважно, какой мужчина будет рядом, главное, чтобы он был.

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Второй участницей, которая покинула проект, была Виктория. Во время личного общения с "Холостяком" девушка не смогла открыться и показать свое истинное лицо, быть искренней. Михаил отметил, что стремится строить отношения с девушкой, которая не прячется за какой-то маской.

Уже на следующей неделе, в 5 выпуске, за сердце Михаила Заливако продолжат борьбу 10 девушек. "Холостяк" будет переживать с участницами новые эмоции и удивлять зрителей трогательными свиданиями во Львове.